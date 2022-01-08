Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki - Haberler
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Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Oynanan futboldan memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?' tezahüratı yaptı. Taraftarlar, futbolculara da 'Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' diye tezahüratta bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara tepki

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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