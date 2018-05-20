Galatasaraylı Taraftarlar, Ünlü Oyuncu Rıza Kocaoğlu'yu Yerden Yere Vurdu: Özür Dile
Galatasaraylı taraftarlar, Başkan Mustafa Cengiz'in sözünü kesen oyuncu Rıza Kocaoğlu'yu yerden yere vurdu, özür dilemesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
Rıza Kocaoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig 34. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta sosyal medyada bir anda gündem oldu. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada bir anda canlı yayına dahil olup, "Şampiyon Göztepe taraftarını da tebrik ediyoruz." diyerek Mustafa Cengiz'in konuşmasını bölünce, Galatasaray taraftarları bu duruma büyük tepki gösterdi.
"ÖZÜR DİLE RIZA KOCAOĞLU"
Rıza Kocaoğlu'na gösterilen tepkilerin ardından Rıza Kocaoğlu sosyal medyada trend topic olurken, Galatasaray taraftarları #ÖzürDileRızaKocaoğlu hashtagi aldında başlattıkları kampanyada Rıza Kocaoğlu'nun derhal özür dilemesi gerektiğini ve aksi takdirde ünlü oyuncununu Show TV'de rol aldığı Çukur Dizisi'ni de boykot edeceklerini söyledi.
(Futbol Arena)
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şiddet uygulama hissi veriyor yaptıgı davranış şimbu bu davranışı normal maç sonu herhangi bir takıma daha yapsın ne oluyor görürüzCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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neymiş concon çukuru boykot edecekmiş ha haaa hiç güleceğim yoktu 25 milyon 60 milyona ne zamandan beri kafa tutar oldu aferin rıza. okan senin öbür tarafta vebalin ağır olur inşaallahCevap Yaz 6 28 Yayından Kaldır
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ne olmuş sankiCevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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BU ADAM KAĞIT TOPLAYANLARIN TIRNAĞI KADAR KARAKTERE SAHİP DEĞİL BU ADAM EKRANLARDAN AFAROZ EDİLMELİ ...Cevap Yaz 20 12 Yayından Kaldır
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olur böyle şeyler. . . ne yapsın şampiyon gs mi deseydiCevap Yaz 9 16 Yayından Kaldır