Galatasaraylı Taraftarlar, Ünlü Oyuncu Rıza Kocaoğlu'yu Yerden Yere Vurdu: Özür Dile

Rıza Kocaoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig 34. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta sosyal medyada bir anda gündem oldu. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada bir anda canlı yayına dahil olup, "Şampiyon Göztepe taraftarını da tebrik ediyoruz." diyerek Mustafa Cengiz'in konuşmasını bölünce, Galatasaray taraftarları bu duruma büyük tepki gösterdi.

"ÖZÜR DİLE RIZA KOCAOĞLU"

Rıza Kocaoğlu'na gösterilen tepkilerin ardından Rıza Kocaoğlu sosyal medyada trend topic olurken, Galatasaray taraftarları #ÖzürDileRızaKocaoğlu hashtagi aldında başlattıkları kampanyada Rıza Kocaoğlu'nun derhal özür dilemesi gerektiğini ve aksi takdirde ünlü oyuncununu Show TV'de rol aldığı Çukur Dizisi'ni de boykot edeceklerini söyledi.

(Futbol Arena)