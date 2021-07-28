Galatasaraylı taraftarlar tribünlerde
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Galatasaraylı taraftarlar tribünlerde

Galatasaraylı taraftarlar tribünlerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.

Galatasaray ile PSV arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelesi öncesinde taraftarlar saatler öncesinde stat çevresinde toplandı. Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacağının açıklamasından uzun bir ara sonra taraftarlar tribünde yer aldı. Türkiye'de karşılaşmalarda yüzde 50 kapasite ile tribünlerde taraftar olacağını ifade edilmişti. Yaklaşık 9 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, statta yerini aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarlar başta Teknik Direktör Fatih Terim olmak bütün futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi. - İSTANBUL

Galatasaraylı taraftarlar tribünlerde
Galatasaraylı taraftarlar tribünlerde
Galatasaraylı taraftarlar tribünlerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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