Galatasaraylı Taraftarlar Keçiörengücü Maçında: Kümede Kal Fenerbahçe
Galatasaray'ın Keçiörengücü'nü konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kümede kal Fenerbahçe" tezahüratında bulundu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenen Cim-Bom, kupada son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray'ın golünü Yunus Akgün atarken, Keçiörengücü'nün golü Taha'dan geldi.
"KÜMEDE KAL FENERBAHÇE"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Keçiörengücü maçında da takımını yalnız bırakmadı. Tezahüratlarla takımını ateşleyen taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadı. Öte yandan taraftarlar maçın son anlarında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili, "Kümede kal Fenerbahçe" tezahüratında bulundu.
YORUMLAR (14)
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düşmesine ki düşerse daha aylar var şu olur 3 takım birden düşsün o zaman bazı konular gündeme gelir digi türk kanalı zarar eder ve sonuçda bakanlar kurulu kararıyla3 takım heme süper lige döner bence en doğrusu budurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bırakın düşsün yıllardan beri rezil oluyorlar ..Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Bileklik satıp cami köşelerinde dilendiğiniz yıllarıda unutmadik g4l4t4s4r4yCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ezeli rakibimiz ebedi dostumuzhiç görmedik ya) febeye kümede kalma yolunda basarılar dilerimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kapımıza gelip borç batağındayız deyip bizden para isteyen Adnan Polat’ı siz gs liler yüzüme vurmadık. Devlet Yardımıyla stad sahibi olanlar büyük camia olduklarını sanan şu acizlere gerçekten şimdi daha çok acıyorum. FB1907Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır