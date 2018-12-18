Galatasaraylı Taraftarlar Keçiörengücü Maçında: Kümede Kal Fenerbahçe

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenen Cim-Bom, kupada son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray'ın golünü Yunus Akgün atarken, Keçiörengücü'nün golü Taha'dan geldi.

"KÜMEDE KAL FENERBAHÇE"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Keçiörengücü maçında da takımını yalnız bırakmadı. Tezahüratlarla takımını ateşleyen taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadı. Öte yandan taraftarlar maçın son anlarında ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili, "Kümede kal Fenerbahçe" tezahüratında bulundu.