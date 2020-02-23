Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı (YENİDEN)
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.
23.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:15
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftar otobüslerinin stada gelişiGüvenlik önlemleri- Detaylar
- Akın
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI