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Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı (YENİDEN)

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

23.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:15
Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı (YENİDEN)

Galatasaraylı taraftarlar, derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Saat 15.30 civarında önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftar otobüslerinin stada gelişiGüvenlik önlemleri- Detaylar

- Akın
Kaynak: DHA
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