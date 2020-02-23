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Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'e hareket etti.

23.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:02
Galatasaraylı taraftarlar Kadıköy'e hareket etti

taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için 'e hareket etti.


Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam 19.00'da 'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı taraftarlar stada doğru yola çıktı. Türk Telekom Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, önce güvenlik kontrolünden geçti. Ardından otobüslere geçen sarı-kırmızılılar, 29 otobüslük konvoy ile Ülker Stadı'na gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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