Galatasaraylı Sneijder İstanbul'a Döndü

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Wesley Sneijder iki menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi.



THY'nin tarifeli seferiyle saat 01.10 sıralarında Amsterdam'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen oyuncuyu sarı kırmızılı taraftarlar tezarühatla karşıladı. Sürekli telefonuyla konuştuğu görülen futbolcunun mutlu olduğu gözlendi. Basın ve taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle Sneijder güçlükle terminalden ayrıldı.



Beşiktaş takımının yeni transferi Pepe'nin uçağına saatler kala İstanbul'a gelen Sneijder'i Spor polisi güvenlik çemberine alarak terminalden çıkardı. Dışarıda çevik kuvvet polisi hazır bulunurken taraftarlar "Dursun Özbek istifa" tezarühatında bulundu.



Bu arada Çevik kuvvet polisi dış hatlarda Pepe'yi bekleyen siyah beyazlı taraftarı çıkış kapısından uzaklaştırdı.



Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve sarı kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'e Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi.



