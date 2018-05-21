Galatasaraylı Selçuk İnan, Şampiyonluk Kutlamasında Şelçuk Şahin Olarak Anons Edildi

Süper Ligi 75 puanla lider bitirerek 21. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray dün stadında kupasını aldı. Kutlamalar sırasında Selçuk İnan'ın adı yanlışlıkla Selçuk Şahin olarak anons edildi.

Galatasaray, 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda doyasıya kutlarken, 'Selçuk Şahin' krizi geceye damga vurdu…

Şampiyonluk kupası takdim edilirken, kaptan Selçuk İnan'ın ismi Selçuk Şahin olarak anons edildi.

TRİBÜNLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturan Selçuk Şahin, cumartesi günü Göztepe formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele etmişti. Anonsçunun yaptığı bu gaf, tribünlerin tepkisine neden oldu. Daha sonra bu yanlış isim anonsu düzeltildi ve Selçuk İnan olarak tekrar okundu.

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