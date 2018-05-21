Galatasaraylı Selçuk İnan, Şampiyonluk Kutlamasında Şelçuk Şahin Olarak Anons Edildi
Süper Ligi 75 puanla lider bitirerek 21. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray dün stadında kupasını aldı. Kutlamalar sırasında Selçuk İnan'ın adı yanlışlıkla Selçuk Şahin olarak anons edildi.
Galatasaray, 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda doyasıya kutlarken, 'Selçuk Şahin' krizi geceye damga vurdu…
Şampiyonluk kupası takdim edilirken, kaptan Selçuk İnan'ın ismi Selçuk Şahin olarak anons edildi.
TRİBÜNLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturan Selçuk Şahin, cumartesi günü Göztepe formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele etmişti. Anonsçunun yaptığı bu gaf, tribünlerin tepkisine neden oldu. Daha sonra bu yanlış isim anonsu düzeltildi ve Selçuk İnan olarak tekrar okundu.
YORUMLAR (23)
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NERDE KAZMA FUTBOLCU VAR BİZE ŞANSI TUTUYO DAN DOYMU DERSİN SELÇUK ŞAHİN Mİ DERSİN HERİF EĞRİSİ DOĞRUSUNA DENK GELİP GOLÜ ATSA ŞAMPİYONLUK GİDİYODU AZ KALSIN YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ KAZMA SELÇUKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HARBİ BAK BENDE HATA YAPTIM İNAN MI ŞAHİN Mİ :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben oyle bisey duymadim selcuk inan diye anons yapildi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adam ülke batıyor diyor sizin derdinize bakCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yalan selçuk ınan dıye anons edildiCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır