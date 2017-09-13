Galatasaraylı Selçuk İnan, Beşiktaş'ın Kapısından Dönmüş

Galatasaray'da performansı tartışma konusu olan kaptan Selçuk İnan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, "Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında bıraksaydı, Şenol Güneş Selçuk'u kesin Beşiktaş'a transfer edecekti" açıklamasında bulundu.

"FUTBOL DIŞI KARIŞTIRICILIK OLSA GALATASARAY GÖNDERİRDİ"

Engin ayrıca tecrübeli oyuncuyla ilgili, "Selçuk İnan'da futbol dışı karıştırıcılık olsaydı Galatasaray çoktan yollamıştı" yorumunda bulundu.