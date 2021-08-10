Galatasaraylı Sarper Çağlar, Turgutluspor'da
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Galatasaraylı Sarper Çağlar, Turgutluspor'da

Galatasaraylı Sarper Çağlar, Turgutluspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ın 1 yıllık kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ın 1 yıllık kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı. Bugün Turgutluspor tesislerine gelen Sarper, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra formayı giyip poz verdi. İmza törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı.

Galatasaray'dan 1 yıllığına kiralanan 18 yaşındaki genç oyuncu Sarper Çağlar, imza töreni yaptığı konuşmada, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan başta kulüp başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Sarper Çağlar'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Genel Kaptan Tolga Seyman, "Sarper Çağlar, genç ve başarıya aç oyuncu. Kendisini ispatlamak isteyen bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanlı ve enerjik bir oyuncu. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Sarper Çağlar kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Galatasaraylı Sarper Çağlar, Turgutluspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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