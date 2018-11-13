Galatasaraylı Ozan Kabak, Sakatlığı Nedeniyle Ümit Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ve yerine Gökay Güney dahil edildi.
Ümit Milli Takımımız, Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vedat İnceefe yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesislerinde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.
Ümit Milli Takım, ikinci çalışmasını 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Murcia'da La Torre Otel sahasında gerçekleştirecek.
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