Galatasaraylı Omar: Topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum

Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağımYılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, topla yaptığı çalışmadan video paylaştı.

Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım

Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, topla yaptığı çalışmadan video paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Omar, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey doğru yönde ilerliyor. Topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum. Bununla birlikte, benim için hala uzun bir yol olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve daha iyi geri dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dualarınız ve mesajlarınız benim için çok şey ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı