Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı
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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

31.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:58
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.

Edinilen bilgiye göre, sarı kırmızılı ekibin 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı. Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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