Galatasaraylı Mustafa Muhammed'e 1 maç men!
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Galatasaraylı Mustafa Muhammed'e 1 maç men!

05.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:46
Galatasaraylı Mustafa Muhammed'e 1 maç men!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Mustafa Muhammed'in Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza almaması için Galatasaray'ın yaptığı başvuruyu reddetti. Mısırlı forvet 1 maç men ve 13 bin TL para cezası aldı. PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray sporcusu Mustafa Muhammed hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine, Galatasaray sporcusu Mustafa Muhammed'in rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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