Galatasaraylı Muslera, "Kim Milyoner Olmak İster" Yarışmasında Soru Oldu

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında futbolla ilgili bir soru çıktı.

Yarışmacıya, "Galatasaray'da 7 sezondur yaptığı kurtarışlarla birçok maçta yenilgiyi engelleyen ve hakkında "Çayı da mı ben koyayım" şeklinde 'caps'ler yapılan kaleci kimdir?" sorusu yöneltildi.

Kadın yarışmacı, sosyal medyada büyük ilgi gören 7 bin 500 TL'lik bu soruya 'Muslera' doğru cevabını verdi.