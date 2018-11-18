Galatasaraylı Muslera, "Kim Milyoner Olmak İster" Yarışmasında Soru Oldu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında soru oldu.

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında futbolla ilgili bir soru çıktı.

Yarışmacıya, "Galatasaray'da 7 sezondur yaptığı kurtarışlarla birçok maçta yenilgiyi engelleyen ve hakkında "Çayı da mı ben koyayım" şeklinde 'caps'ler yapılan kaleci kimdir?" sorusu yöneltildi.

Kadın yarışmacı, sosyal medyada büyük ilgi gören 7 bin 500 TL'lik bu soruya 'Muslera' doğru cevabını verdi.

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