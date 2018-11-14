Galatasaraylı Mariano'nun Aile Keyfi

Kızı Linda ile objektiflere poz veren sarı kırmızılı futbolcu izin gününü ailesine ayırarak keyifli bir gün geçirdi.

Spor mağazalarında ki alışverişinin ardından kızına vakit ayıran futbolcu Funtime Eğlence merkezine geçerek eğlendi.

Daha sonra aile boyu çıktıkları Markalar Sokağı'nda yemek için Zuma Restoranı tercih eden Mariano, taraftarların ilgisini de karşılıksız bırakmadı. (Milliyet Cadde)