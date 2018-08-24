Galatasaraylı Maicon'un Al Hilal'e Transferi Gerçekleşmedi
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'dan Maicon'u da kiralamak istedi fakat evraklar yetişmeyince bu transfer gerçekleşmedi.
Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, transfer döneminin bitimine saatler kala sarı-kırmızılı kulüpten Maicon'u da kiralama hamlesi evrakların yetiştirilememesi üzerine resmiyete dökülemedi.
Al Hilal'in Suudi Arabistan'da transferin kapanmasına saatler kala yaptığı Maicon hamlesi direkten döndü.
MAİCON GALATASARAY'A KALDI
Brezilyalı stoperi kiralanmak için Galatasaray ile 3 milyon euro karşılığında anlaşan Suudi Arabistan ekibi, transferin kapandığı dün gece yarısına kadar evrakları yetiştiremedi ve Maicon, Galatasaray'da kaldı.
YORUMLAR (2)
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Dursun ağa g. sarayı uçurum kenarına getirdi. para nasılsa onun değildi şimdi''de kulüp kurtulmak için çaba harcasada kurtulamıyor, Maycon Belhanda veSofiyan feguliden kurtulsa harika olurdu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi bir ücrete satılmasını isterim kiralık değil Macion lazım bu sezon o kadar da kötü değil.Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır