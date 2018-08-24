Galatasaraylı Maicon'un Al Hilal'e Transferi Gerçekleşmedi

Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, transfer döneminin bitimine saatler kala sarı-kırmızılı kulüpten Maicon'u da kiralama hamlesi evrakların yetiştirilememesi üzerine resmiyete dökülemedi.

Al Hilal'in Suudi Arabistan'da transferin kapanmasına saatler kala yaptığı Maicon hamlesi direkten döndü.

MAİCON GALATASARAY'A KALDI

Brezilyalı stoperi kiralanmak için Galatasaray ile 3 milyon euro karşılığında anlaşan Suudi Arabistan ekibi, transferin kapandığı dün gece yarısına kadar evrakları yetiştiremedi ve Maicon, Galatasaray'da kaldı.