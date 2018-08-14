Galatasaraylı Gomis'i Birleşik Arap Emirlikleri Takımı İstiyor
Galatasaray'da forma giyen 33 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in peşine, Birleşik Arap Emirliklerinden ismi açıklanmayan bir kulüp düştü.
Galatasaray'a geçen sezonun başında Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'dan transfer edilen Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı formayla muhteşem bir sezon geçirmişti. Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 29 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımını şampiyonluğa taşıyan 33 yaşındaki futbolcu, ligin bitmesinin ardından menajeri aracılığıyla maaşının artırılmasını istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı.
YİNE ARAPLAR İSTİYOR
Bu gelişmenin ardından kulüp arayışına başlayan deneyimli isme, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip olmuştu. Yıldız futbolcu bu kulüple anlaşamamasına rağmen Araplar'ın ilgisi devam ediyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün Gomis'e teklif yaptığı ortaya çıktı.
FATİH TERİM "RET CEVABI ALDI" DEMİŞTİ
Fatih Terim de Gomis'le ilgili olarak son yaptığı açıklamada, "Hepimiz profesyoneliz, profesyonelce isteklerimiz oluyor ancak bu isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Gomis'in bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Ret cevabı aldı" demişti.
(Fanatik)
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Bu Gomis hem ayranım dökülmesin hem popom terlemesin diyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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PARASI YETEN ALSINCevap Yaz Yayından Kaldır
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gitme gommis bitmez bu.askerlik yoksaCevap Yaz Yayından Kaldır
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AÇ GÖZLÜLÜK YAPMAYA BAŞLADI BENCE HEMEN SATILIP DAHA AÇ VE HIRSLI BİR TRANSFER YAPILMALICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam gol kralı oldu 4 tane penaltı atamadı diye idam ettiniz o giderse eren''le ne yapacaz acabaCevap Yaz Yayından Kaldır