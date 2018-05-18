Galatasaraylı Futbolcular, Göztepe Maçında Oruç Tutmayacak
Galatasaraylı futbolcular, Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçında oruç tutmama kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım sahadan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray'da bu maç öncesi futbolcuların oruç tutup tutmayacakları merak ediliyordu.
FUTBOLCULAR ORUÇ TUTMAYACAK
Süper Lig'de şampiyonluk için Göztepe deplasmanından 1 puan alması gerekn Galatasaray'da Müslüman futbolcular toplanarak ortaklaşa bir karar aldı.
Futbolarena'nın haberine göre; Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolcuların bir bölümü, Göztepe ile oynanacak karşılaşmada oruç tutmama konusunda fikir birliğine vardı. Göztepe karşılaşmasında sarı kırmızılı takımda hiçbir futbolcu oruçlu olmayacak.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (59)
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bu nasıl muslumanlık ıyı ısıne geldıgı gun oruc tutarsınız bu sekılde dını fetvayı sızlere kım verdı .. kıs ayını bekleyın tutmak ıcınCevap Yaz Yayından Kaldır
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terim mi verdi fetvayı inşallah yenilirsiniz. başakşehir şampiyon olur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sahura 2 saat varken tüm mahalleyi ayağa kaldıran çingene davulculardan bıktık usandık.Hastası olan var bebeği olan var bu çağdışılık niye ??Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sizemi düsmüs kim oruç tutuyor kim tutmuyor burada yorum yapan kaç kişi oruç tutuyor..?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Normal bir durum..Oyuncular ortaklasa böyle karar aldıysa saygı duymak lazım..Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır