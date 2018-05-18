Galatasaraylı Futbolcular, Göztepe Maçında Oruç Tutmayacak

Galatasaraylı futbolcular, Göztepe ile oynanacak şampiyonluk maçında oruç tutmama kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım sahadan 1 puanla ayrılması halinde 21. şampiyonluğunu elde edecek. Galatasaray'da bu maç öncesi futbolcuların oruç tutup tutmayacakları merak ediliyordu.

FUTBOLCULAR ORUÇ TUTMAYACAK

Süper Lig'de şampiyonluk için Göztepe deplasmanından 1 puan alması gerekn Galatasaray'da Müslüman futbolcular toplanarak ortaklaşa bir karar aldı.

Futbolarena'nın haberine göre; Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolcuların bir bölümü, Göztepe ile oynanacak karşılaşmada oruç tutmama konusunda fikir birliğine vardı. Göztepe karşılaşmasında sarı kırmızılı takımda hiçbir futbolcu oruçlu olmayacak.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (59)

  • YİGİDO BAYBURT :
    bu nasıl muslumanlık ıyı ısıne geldıgı gun oruc tutarsınız bu sekılde dını fetvayı sızlere kım verdı .. kıs ayını bekleyın tutmak ıcın
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ABBASYOLCU:
    sahura 2 saat varken tüm mahalleyi ayağa kaldıran çingene davulculardan bıktık usandık.Hastası olan var bebeği olan var bu çağdışılık niye ??
    Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Tüm 59 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.