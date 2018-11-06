Galatasaray Camiasından Ortak Tepki: Kenetlen Başka Galatasaray Yok
Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, PFDK'ya yapılan sevkler sonrasında sosyal medya hesaplarından 'Kenetlen başka Galatasaray yok' mesajını paylaştı.
Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, PFDK'ya yapılan sevkler sonrasında sosyal medya hesaplarından 'Kenetlen başka Galatasaray yok' mesajını paylaştı.
12 İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak Hasan Şaş, Donk, Ndiaye, Mariano ve kulüp çalışanlarından Hande Sümertaş, Eray Sözen, Uğur Yıldız ve Fahri Yılmaz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
"KENETLEN BAŞKA GALATASARAY YOK"
Sevklerin açıklanmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları sosyal medya hesaplarından 'Kenetlen başka Galatasaray yok' mesajını paylaşarak tepkilerini ortaya koymaya başladı.
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ZİFİRİ BİR GALATASARAYLIYIM, ÇIKAN OLAYLAR SAHAMIZDA OLDU VE MAALESEF OYUNUN SONUNDA OYUNA GELDİK. 2 FUTBOLCU TOKATLAŞIYORSA AYIRIN ÇEKİLİN KENARA. AĞZINIZ KÖPÜREREK ADAM KOVALAMAK NİYE? HERKESİN OLAYA DALMASINA NE GEREK VARDI, 2-0 A KADAR ŞEKER GİBİ HAKEM YÜZÜNDEN 2 GOL YEMEDİK Kİ. TAMAMEN HOCANIN VE TOPÇULARIN YETERSİZLİĞİ. BENCE KOMUTAN NE KADAR ASABİ İSE ASKEREDE AYNI ASABİYET SİRAYET EDİYOR. MAALESEF FATİH HOCA YÜRÜYEN TRENİN MAKİNİSTİDİR, ARIZALI TRENİN DEĞİL. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kümeye oynayan şikeci, kumpasçılarla, avrupa rekortmeni tinercilere dert olmuş. DAHA ÇOK KUDURACAKSINIZ. . .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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niye kenetlenelim ki rakip mi var ortada . . fener düşmemeye oynuyor diğeride bizden altta yani GALATASARAYIN ÖLÜSÜNDEN BİLE KORKUYORLAR. . DAHA DÜNE KADAR HER TÜRLÜ EŞKİYALIĞI YAPANLARDA BURDAN DERS VERMESİN. . BU ÜLKEDE EYYAMCILIĞIN ÇİRKEFLİĞİN KRALINI HER ZAMAN FENEVBAHCE YAPAR. . ONUN İÇİN COK AĞLAMAYIN KUŞ BEYİNLİLER. . .Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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BU MAL FUTBOLCULAR GS YÖNETİMİ PARA VERİYORYA ONDAN DOLAYI BU PAYLAŞIMLARI YAPIYORLAR YOK GS UMRUNDA DEGİL BUNLARIN ADAMLAR RESMEN AGLADIKCA SOSYAL ALEM GÖZ YAŞI DOLMUŞ GÖRÜYORMUSUNUZ NEYMİŞ KENETLENBAŞKA GALATA SARAY YOK MUŞ ULAN SORMAZLARKİ BİZ BUNU NEYE DİGER TAKIMLARA YENERKEN HAKEM BİZİ KOLLADI VE MACI KAZANDIK DİYE HAKEM SAYESİNDE OKADAR MAC KAZANDINIZKİ ARAŞTIRSAN NE GALATA SARAY KALIR NE SİZLER KALIRSINIZ DANKALAKLAR COK MEMLEKETTECevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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miyauvvvvvCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır