Galatasaraylı futbolculardan Ramazan Bayramı mesajı
Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
24.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:59
Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yerli ve yabancı oyuncular yer aldı.
Futbolcular tek tek "İyi bayramlar" ifadesi kullanırken, yabancı oyuncuların Türkçe mesaj vermesi dikkati çekti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA