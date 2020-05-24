Galatasaraylı futbolculardan bayram mesajı
- Galatasaraylı futbolculardan bayram mesajı Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
- Galatasaraylı futbolculardan bayram mesajı
İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlamada sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları, Türkçe konuşarak mesajlarını iletti.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yayımlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA