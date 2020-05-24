Galatasaraylı futbolculardan bayram mesajı
Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
24.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:51
Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlamada sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları, Türkçe konuşarak mesajlarını iletti.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yayımlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi. - İSTANBUL
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA