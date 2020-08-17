Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolculara daha sonra Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi uygulandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA