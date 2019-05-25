Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Arena'da
Galatasaray futbolcuları üstü açık bir otobüsle şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Galatasaray futbolcuları üstü açık bir otobüsle şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Kaynak: AA
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