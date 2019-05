Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı?

2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar nefes kesti. Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni için platforma kendi seçtikleri şarkılarla çıktı.

İşte futbolcuların seçtikleri şarkılar:

- Selçuk İnan: Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

- Fernando Muslera: Dj Sonni - Fiesta

- Mariano: Grupo Revelçao - Ta Escrito

- Ahmet Çalık: Sezen Aksu - Yalnızca Sitem

- Younes Belhanda: Mustafa Sandal - Beni Ağlatma

- İsmail Çipe: Maher Zain - Mawlaya

- Martin Linnes: Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours

- Ryan Donk: Umut Timur - Vermedin

- Badou Ndiaye: Senegal yerel müziği

- Ömer Bayram: İbrahim Tatlıses - Mavişim

- Emre Akbaba: Şereftir Seni Sevmek

- Henry Onyekuru: Soft - Money

- Kostas Mitroglou: Notorious BIG - Hypnotize

- Fernando: MC Guime - Pais do Futebol

- Semih Kaya: Çav Bella (Bella Siao)

- Christian Luyindama: Nego Dimaria - Mbeya Mbeya

- Emre Taşdemir: Duman - Senden Daha Güzel

- Yunus Akgün: Galatasaray Marşı

- Marcao: Nipsey Hussle - Rap Niggas

- Muğdat Çelik: Müslüm Gürses - Kaç Kadeh Kırıldı

- Sofian Feghouli: Galatasaray Marşı