Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı?
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu görkemli bir şekilde kutlanırken, futbolcular sahneye seçtikleri bir şarkı ile çıktı. Futbolcuların çıkış anında TT Stadı adeta yıkıldı.
2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar nefes kesti. Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni için platforma kendi seçtikleri şarkılarla çıktı.
İşte futbolcuların seçtikleri şarkılar:
- Selçuk İnan: Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
- Fernando Muslera: Dj Sonni - Fiesta
- Mariano: Grupo Revelçao - Ta Escrito
- Ahmet Çalık: Sezen Aksu - Yalnızca Sitem
- Younes Belhanda: Mustafa Sandal - Beni Ağlatma
- İsmail Çipe: Maher Zain - Mawlaya
- Martin Linnes: Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours
- Ryan Donk: Umut Timur - Vermedin
- Badou Ndiaye: Senegal yerel müziği
- Ömer Bayram: İbrahim Tatlıses - Mavişim
- Emre Akbaba: Şereftir Seni Sevmek
- Henry Onyekuru: Soft - Money
- Kostas Mitroglou: Notorious BIG - Hypnotize
- Fernando: MC Guime - Pais do Futebol
- Semih Kaya: Çav Bella (Bella Siao)
- Christian Luyindama: Nego Dimaria - Mbeya Mbeya
- Emre Taşdemir: Duman - Senden Daha Güzel
- Yunus Akgün: Galatasaray Marşı
- Marcao: Nipsey Hussle - Rap Niggas
- Muğdat Çelik: Müslüm Gürses - Kaç Kadeh Kırıldı
- Sofian Feghouli: Galatasaray Marşı