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Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar

Galatasaraylı futbolcular, Lazio maçının ardından sarı-kırmızılı tribünlere giderek galibiyeti beraber kutladı.

Galatasaraylı futbolcular, Lazio maçının ardından sarı-kırmızılı tribünlere giderek galibiyeti beraber kutladı.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve grup karşılaşmalarına 3 puanlı başlangıç yaptı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı. Futbolcular karşılıklı tezahürat yaparak taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar

Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar

Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Aslan, Avrupa Ligi'ne müthiş başladı! Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.
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Haber: Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladılar - Haberler Spor
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