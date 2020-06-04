Galatasaraylı futbolcular ayak tenisi oynadı
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
04.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:56
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.Sarı kırmızılı takım Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.
- İstanbul
Kaynak: DHA