Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUMGalatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUM

Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cefakar Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA