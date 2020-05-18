Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum"
TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUMGalatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
18.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:23
TAYLAN ANTALYALI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUM
Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla andığını vurgularken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olan bu özel günde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cefakar Türk milletini bir kez daha saygıyla anıyorum. Bayramın kutlu olsun" dedi.
Kaynak: DHA