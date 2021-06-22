Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
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Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda bulunan Taylan, Türkiye'ye dönmesinin ardından sağlık ekibinin planlanan programı dahilinde bıçak altına yattı.

Milli futbolcunun ameliyatı başarılı geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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