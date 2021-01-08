Omar: Durumum her gün daha iyiye gidiyor
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Omar: Durumum her gün daha iyiye gidiyor

08.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:21
Omar: Durumum her gün daha iyiye gidiyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini, durumunun da her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, tedavi sürecinin iyi gittiğini, durumunun da her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve tedavi süreci devam eden Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui, GS TV'ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki defans oyuncusu durumunun iyi olduğunu vurguladı, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her gün daha iyiye gidiyor ve tabii ki bu yüzden mutluyum. Hayatımın bu zorlu döneminde pozitif kalmaya çalışıyorum. Aldığım tıbbi desteğe ve benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ileten deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sağlık Bakanına da teşekkür ederim. İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Tek söyleyebileceğim, herkese teşekkür ediyorum ve şu ana kadar olduğu gibi lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım gelecekte her şey iyi olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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