Omar Elabdellaoui taburcu oldu
19.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:46
Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu.
Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu. Elabdellaoui'nin tedavisi evinde sürecek.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Sever