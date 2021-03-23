Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
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Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada

23.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:43

Son dakika habere göre Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kameradaAdem VAROL/İSTANBUL,(DHA)- Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı.

Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada

Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)- Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mart tarihinde Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Alışverişe giden futbolcu Mostafa Mohammed, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A. (31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Mohammed'in çantasının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ilk olarak AVM'ye giriş yaptı. Sonrasında Mohammed ve arkadaşının bulunduğu banka oturan şüpheli, ikilinin sırtlarının dönük olmasını fırsat bilerek yanında bulunan alışveriş poşetine futbolcunun çantasını koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından çantayı alışveriş poşetinden çıkarıp kendi sırt çantasına koyması, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada
Son dakika haber | SPOR Galatasaraylı futbolcu Mohammed'in çantasının çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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