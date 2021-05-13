Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in annesi vefat etti
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Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in annesi vefat etti

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in annesi vefat etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in annesi Eva Doli Linnes'in vefat ettiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcu Martin Linnes'in annesi Eva Doli Linnes'in vefat ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Doli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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