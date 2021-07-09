Galatasaraylı futbolcu Marcao: "PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor"
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Galatasaraylı futbolcu Marcao: "PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor"

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda'nın PSV takımını geçerek Avrupa'da devam etmek istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda'nın PSV takımını geçerek Avrupa'da devam etmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi yoğun ve iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran 25 yaşındaki savunma oyuncusu, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Her oynadığımız sezon bir öncekinden de zor oluyor. Avrupa kupası maçlarımız var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Galatasaray camiası olarak her zaman hedefimiz en yukarıda olabilmek. Onun için çalışmalarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Marcao, Şampiyonlar Ligi eleme turunda PSV ile yapacakları maçlarla ilgili, "Çok zor maçlar bizi bekliyor. PSV, herkesin tanıdığı, bildiği ve çok güçlü bir takım. Ancak biz de güçlü bir ekibiz. Sürekli Avrupa'da olmayı isteyen ve hayal eden bir takımız. Bunun için en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Fatih hocamız ve yardımcıları bizi en iyi şekilde hazırlıyor. İki maç oynayacağız. Akıllı oynamamız gerekiyor. Deplasmandaki ilk maçtan en iyi sonuçla ayrılarak kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezonu diğer takımlara göre erken açmalarının dezavantaj oluşturup oluşturmayacağının sorulması üzerine Marcao, "Bence bu bir avantaj da olabilir. Sezonu önce açtık ama yeteri kadar dinlendik. Rakiplerimizden önce açmamız bizim daha önce form tutmamızı, lige de iyi başlamamızı sağlayacaktır. Bunun büyük bir problem olacağını düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaraylı futbolcu Marcao: 'PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor'
Galatasaraylı futbolcu Marcao: 'PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor'
Galatasaraylı futbolcu Marcao: 'PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor'
Galatasaraylı futbolcu Marcao: 'PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor'
Galatasaraylı futbolcu Marcao: 'PSV maçlarında akıllı oynamamız gerekiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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