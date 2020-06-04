Galatasaraylı futbolcu Marcao antrenmanda sakatlandı
Galatasaray'da antrenmanda sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edildi.
04.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:01
Galatasaray'da antrenmanda sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'nın sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun dün gerçekleştirilen antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu bildirildi.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcuda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği aktarıldı.
Marcao Teixeira'nın tedavisine başlandığı duyuruldu.
Kaynak: AA