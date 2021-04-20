Galatasaraylı futbolcu Luyindama takımına inanıyor Açıklaması
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Galatasaraylı futbolcu Luyindama takımına inanıyor Açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Luyindama takımına inanıyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini değerlendirdi.

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini değerlendirdi.

Eşi Ornella Luyindama ile GS TV'de yer alan "Sarayın Yıldızları" programına katılan Luyindama, takımdaki arkadaşlığa değinerek, "Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi, herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor." dedi.

Teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili soruyu yanıtlayan Luyindama, "Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak." ifadelerini kullandı.

Savunmada beraber oynadığı Marcao ile uyumlu ikili olduklarını vurgulayan Luyindama, "Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimiz de agresif bir şekilde oynuyoruz. Adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eşi Ornella ile tanışma hikayelerini anlatan Luyindama, "Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki 'sen gel ve bizim takımda oyna'. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık." diye konuştu.

Ornella Luyindama da eşinin maçlarını izlediğini belirterek, "Maçtan önce onu cesaretlendiriyorum. Maçtan sonra da aynı şekilde maçtan da değerlendirme yapıyoruz. Eğer hata yaptıysa, yaptığı hata hakkında da konuşuruz." derken Christian Luyindama da "Ornella çok iyi bir eş. Çünkü maçlardan önce cesaretlendiriyor ve sonrasında da yine tavsiyelerini veriyor. İyi bir eşin de bu şekilde yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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