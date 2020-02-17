Haberler » Spor » Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi - Spor

Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

17.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:16
Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler