Galatasaraylı futbolcu Feghouli üçüncü kez baba oldu Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz." denildi. Kaynak: AA