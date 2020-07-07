HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, PFDK'ya sevk edildi
07.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:37

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Temmuz 2020 tarihli disiplin sevkleri kararlarını açıkladı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Feghouli, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz de hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11, 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi FİKRET ONUR'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü Başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü idarecisi MÜSLÜM ÖZMEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF YILMAZ'nın 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu MURAT YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü idarecisi EMRAH ATASOY'un 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü ÜMİT ŞAHİN'in 04.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İLKER KIREKER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi OKAN ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu AROUNA KONE'nin 05.07.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 05.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. uyarınca 06.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın 06.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü masörü MURAT KARAKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN AKIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi Güncel
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 3. Sayfa
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor
Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu, kaleciyi geçemedi
Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu, kaleciyi geçemedi
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Bülent Turan Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Gürler Henry Onyekuru Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Galatasaraylı futbolcu Feghouli, PFDK'ya sevk edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 19:40:48. #1.15#
title