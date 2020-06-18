Galatasaraylı futbolcu Feghouli'den Uygur Türklerine destek
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.
18.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:15
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.
Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uygurların hayatı değerlidir." ifadelerini kullandı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de daha önce Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.
Kaynak: AA