Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun adalesinde birinci derece zorlama tespit edildi
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
22.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:07
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucunda sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada Falcao'nun tedavisine başlandığı belirtildi.
Kaynak: AA