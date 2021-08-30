Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun ay-yıldızlı takımın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar