Galatasaraylı Cedric Carrasso'nun Eşi Ayrılığı Resmen Duyurdu

Galatasaray'la sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Cedric Carasso, şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Cedric Carrasso'nun eşi Joy Carrasso, "İstanbul'dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. Galatasaray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak" ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki Cedric Carrasso, Galatasaray'da 2 resmi maçta forma giymişti.