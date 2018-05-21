Galatasaraylı Cedric Carrasso'nun Eşi Ayrılığı Resmen Duyurdu
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carasso'nun eşi şampiyonluk kutlamasında İstanbul'a veda edeceklerini duyurdu.
Galatasaray'la sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Cedric Carasso, şampiyonluk kutlamalarında eşiyle birlikte açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Cedric Carrasso'nun eşi Joy Carrasso, "İstanbul'dan ayrılacağımız için çok üzgünüz. Bu şehir ve insanlarını gerçekten çok özleyeceğiz. Galatasaray bizim için çok güzel bir deneyim olarak kalacak" ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki Cedric Carrasso, Galatasaray'da 2 resmi maçta forma giymişti.
YORUMLAR (1)
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2 mac oynadı kac para aldı turk futbol ıdarecılerı bu kafayla avrupa hayal yabncı serbes oldu bzm 2 buyuk kulubumz gs fb dandık takımlara elendı sampıyon oldularmı turkıyede yer yerınden oynuyor hhaaahaa salon takımlarımıza bakın her sene avrupada fınal varCevap Yaz Yayından Kaldır