Galatasaraylı basketbolcu Pierre Jackson sezonu kapattı
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Galatasaraylı basketbolcu Pierre Jackson sezonu kapattı

Galatasaraylı basketbolcu Pierre Jackson sezonu kapattı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren ABD'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren ABD'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Pierre Jackson'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtilerek, "Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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