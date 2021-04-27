Galatasaraylı basketbolcu Pierre Jackson sezonu kapattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren ABD'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren ABD'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Pierre Jackson'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtilerek, "Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar