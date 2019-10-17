Galatasaraylı basketbolcu Funda Nakkaşoğlu, 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

17.10.2019 12:31
Galatasaraylı basketbolcu Funda Nakkaşoğlu, 1 ay forma giyemeyecek

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Funda'nın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında İsveç'in Lulea BBK takımıyla dün oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.

Sol ayak bileğinde kesik oluşan 25 yaşındaki oyun kurucunun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Funda Nakkaşoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı şekilde aramıza dönmesini dileriz." denildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.