Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Volkan Demirel'li Paylaşım Yaptı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Gomis, arka planda Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve "Büyük rakipler olmadan bu zafer bu kadar güzel olmazdı" dedi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Sarı kırmızılı ekipteki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan ve attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını da Fenerbahçeli Alex de Souza'dan almış oldu.
"BÜYÜK RAKİPLER OLMADAN BU ZAFER BU KADAR GÜZEL OLMAZDI"
Başarılı futbolcu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa "Büyük rakipler olmadan, bu zafer bu kadar güzel olmazdı" yazdı.
Gomis'in eliyle "4" işareti yaptığı fotoğrafın arka planında ise Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yer aldığı bir reklam panosu dikkatlerden kaçmadı.
YORUMLAR (8)
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ALEXLE GOMİSİ KIYASLAMAK SAÇMA ALEX FORVET OYUNCUSU DEĞİL, BİR ORTA SAHA OYUNCU İLE KIYASLAMAK ALEXİN EFSANE OLDUĞUNUN KANITIDIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Büyük rakip derken Cimbomu en çok yenen takım fener olduğu için benceCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gomis gollerine devam ediyorCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Büyük rakip derken vardar ve Östersunds kastediyo zaarCevap Yaz 9 11 Yayından KaldırHAKİM: Yok Liverpool dan bahsediyor cancağızım8 1 Yayından Kaldır