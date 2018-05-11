Galatasaraylı Bafetimbi Gomis: Malatya Rekor Maçım Olacak
Galatasaray'da 2 gol daha atıp Alex'i geçmek isteyen 27 gollü Gomis, "Evkur Yeni Malatyaspor rekor maçım olacak" dedi.
Galatasaray formasıyla bu sezon birçok maçta takımı sırtlayan ve ligde attığı 27 golle krallığa koşan Bafetimbi Gomis, son haftalardaki suskunluğunu yarın Evkur Yeni Malatya önünde bozmayı hedefliyor.
Son golünü Alanya deplasmanında attıktan sonra Beşiktaş derbisinde ve Akhisar maçında birer penaltı kaçıran Fransız forvet, geçtiğimiz hafta Ege deplasmanında 2-1 kazanmalarına rağmen üzüntüden sahayı ağlayarak terk etmişti.
Akhisar önünde penaltı dışında 2 de net gol pozisyonunu değerlendiremeyen 33 yaşındaki oyuncu, 28 gollü Alex de Souza'nın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu bu hafta kırmak istiyor.
"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"
Akhisar maçının ardından başta hocası olmak üzere, takım arkadaşları ve taraftarların sosyal medya mesajlarıyla motivasyonu artan Fransız golcü, "Bu desteğe en iyi şekilde karşılık vereceğim. Son haftalardaki şanssızlığımı bu maçla kırmak istiyorum. Malatya benim rekor maçım olacak. Sezon sonunda da kariyerimin ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
-
baba fingo Akhisar fenev in içinden geçti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
afferimm güzel güzel desene yine yenecez inşallah gs yi. küçümseyin çok küçümseyin hemdeeeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Zaten bu rekor olay çıktığından beri takım oyununu bıraktı bencilleşti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ne rekoru pardon?sen daha derbide gol atamadın alex değiğin adam her maç 8jk 6s ve tesesiporun içinden geçiyordu.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırADAM HAKLI: alex le gomis i kıyaslamak ayıp olur .gomis altı pasdan attı gollern çoğunu alex her türlü attı.inönüde hat rick yaptı .gomis fransada 6 gol ortalaması ile oynayan vasat bir golcü.sıkışınca bayılır.Tüm 17 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır