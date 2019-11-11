Galatasaraylı Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.
Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin tedavisine başlandı.