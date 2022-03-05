Galatasaray zorlu Konyaspor deplasmanında! Maç başladı
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Süper Lig'de 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Peş peşe 2 galibiyet alarak morallenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada ligin flaş ekibi Konyaspor'u da yenerek seriyi sürdürmenin peşinde. Mücadelede 0-0'lık beraberlik var.
Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın peşinde.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı Eray Birniçan dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da Feghouli, Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe kadroya alınmadı.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Amilton, Bytqi, Ahmed Hassan
Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Boey, Pulgar, Berkan, Kerem, Emre Kılınç, Cicaldau, Gomis